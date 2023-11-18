Almanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımımız, özel maçta Berlin'de Almanya ile karşı karşıya gelecek. Milliler, EURO 2024 Eleme grubunda 21 Kasım'da Galler ile oynayacağı liderlik açısından büyük önem taşıyan maç öncesi Almanya karşısında kendini test edecek. Peki, Almanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım'ın muhtemel 11'i ve maça dair diğer detaylar haberimizde...
- 1
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu dışında eksik bulunmuyor.
- 2
ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
STAT: Berlin Olimpiyat Stadı
HAKEM: Bartosz Frankowski (Polonya)
SAAT: 22.45
YAYIN: TRT 1
- 3
A Milli Takım, Almanya milli takımları ile bugüne dek toplam 26 kez karşı karşıya geldi. Türk Milli Takımı, 100 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya, 8 kez de iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile karşılaştı. A Milli Takım bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.
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- 4
MONTELLA YÖNETİMİNDE ÜÇÜNCÜ MAÇ
Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde üçüncü maçına Almanya karşısında çıkacak. Montella yönetiminde oynadığı ilk iki karşılaşmayı da kazanan Türkiye, bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde gol görmedi.
- 5
Ay-yıldızlı ekip, Montellla yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti.
- 6
TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ:
ALTAY BAYINDIR
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- 7
ZEKİ ÇELİK
- 8
SAMET AKAYDİN
- 9
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
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- 10
RIDVAN YILMAZ
- 11
BERAT ÖZDEMİR
- 12
EMRE AKBABA
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- 13
YUSUF SARI
- 14
İRFAN CAN KAHVECİ
- 15
BARIŞ ALPER YILMAZ
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- 16
BERTUĞ YILDIRIM