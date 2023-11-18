Okan Buruk'un kare ası!
Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da 4 futbolcu bu sezonki istikrarıyla öne çıktı. Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Fernando Muslera, Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu.
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Bu sezon şu ana kadar ligde ve Avrupa'da toplam 22 maçı çıkan Galatasaray'da 4 futbolcu istikrarlı görüntüsüyle ön plana çıktı.
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Sacha Boey ve Fernando Muslera, Galatasaray'ın oynadığı 22 maçın tamamında 11'de yer aldı. Sacha Boey tüm maçlarda 90 dakika forma giyerken, toplamda bin 980 dakika sahada kaldı.
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Kaptan Muslera ise toplamda 1950 dakika süre buldu. Uruguaylı file bekçisi yalnızca, sakatlanarak oyundan çıktığı Kasımpaşa mücadelesinde 60 dakika görev aldı.
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Abdülkerim Bardakcı da tüm resmi maçlarda görev alan oyunculardan biri oldu.
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Milli futbolcu, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde 20 mücadeleye 11'de başladı.
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Abdülkerim, tüm kulvarlarda 1827 dakika süre aldı.
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Tecrübeli savunmacı, Avrupa'da Olimpija Ljubljana, ligde ise MKE Ankaragücü karşısında ikinci devrede oyuna girdi.
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Kerem Aktürkoğlu da bu sezon Galatasaray'ın vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı.
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Kerem, 22 maçın tamamında sarı kırmızılı formayı giyerken, bu karşılaşmaların 21'inde 11'de görev yaptı.
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25 yaşındaki futbolcu, yalnızca ligdeki RAMS Başakşehir maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu.
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Bu süreçte 5 gol 6 asistlik skor katkısı veren Kerem, 1735 dakika sahada kaldı.