Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        31
        Galatasaray
        GS
        31
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        22
        Trabzonspor
        TS
        22
        Beşiktaş
        BJK
        22
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        22
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        18
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        17
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        14
        MKE Ankaragücü
        MKE
        13
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Rams Başakşehir
        İBFK
        9
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        8
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'un kare ası Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Fernando Muslera! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'un kare ası!

        Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da 4 futbolcu bu sezonki istikrarıyla öne çıktı. Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Fernando Muslera, Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 15:56 Güncelleme: 18.11.2023 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bu sezon şu ana kadar ligde ve Avrupa'da toplam 22 maçı çıkan Galatasaray'da 4 futbolcu istikrarlı görüntüsüyle ön plana çıktı.

        • 2

          Sacha Boey ve Fernando Muslera, Galatasaray'ın oynadığı 22 maçın tamamında 11'de yer aldı. Sacha Boey tüm maçlarda 90 dakika forma giyerken, toplamda bin 980 dakika sahada kaldı.

        • 3

          Kaptan Muslera ise toplamda 1950 dakika süre buldu. Uruguaylı file bekçisi yalnızca, sakatlanarak oyundan çıktığı Kasımpaşa mücadelesinde 60 dakika görev aldı.

        • 4

          Abdülkerim Bardakcı da tüm resmi maçlarda görev alan oyunculardan biri oldu.

        • 5

          Milli futbolcu, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde 20 mücadeleye 11'de başladı.

        • 6

          Abdülkerim, tüm kulvarlarda 1827 dakika süre aldı.

        • 7

          Tecrübeli savunmacı, Avrupa'da Olimpija Ljubljana, ligde ise MKE Ankaragücü karşısında ikinci devrede oyuna girdi.

        • 8

          Kerem Aktürkoğlu da bu sezon Galatasaray'ın vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı.

        • 9

          Kerem, 22 maçın tamamında sarı kırmızılı formayı giyerken, bu karşılaşmaların 21'inde 11'de görev yaptı.

        • 10

          25 yaşındaki futbolcu, yalnızca ligdeki RAMS Başakşehir maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu.

        • 11

          Bu süreçte 5 gol 6 asistlik skor katkısı veren Kerem, 1735 dakika sahada kaldı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        UKOME'den önemli karar! Skuter hız sınırı 5 ilçede 12.5 km oldu!
        UKOME'den önemli karar! Skuter hız sınırı 5 ilçede 12.5 km oldu!
        Boğazına simit takılan çocuğu gazeteci kurtardı
        Boğazına simit takılan çocuğu gazeteci kurtardı
        Uğurcan'a dev talip!
        Uğurcan'a dev talip!
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Habertürk Anasayfa