Suriye'den yapılan skandal açıklamaya sert tepki

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Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

DHA'nın haberine göre, Bakan Akar ve komutanlar, 6'ncı Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'na geçti.

Ardından Harekat Merkezi'ne geçen Bakan Akar, faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantının şu anda da devam ettiği öğrenildi.

Bu arada ziyaretin Suriye'de Beşar Esad rejiminin sözde halk meclisinin Hatay'ı ve Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan açıklamalarının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla video konferans yoluyla bir araya geldiği toplantıda, sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Akar'a birlik komutanları, "Komandolarımızın moral ve motivasyonu en yüksek düzeydedir. Verilecek her türlü göreve hazırız." dedi.

Çeşitli talimatlar veren Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşadığını belirtti.

Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi bir anlayışla devam ettiğini vurgulayan Akar, "Yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terörist neredeyse hedefimiz orası. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar faaliyetlerimiz devam edecek. Biz bütün komşularımızın hudutlarına saygılıyız. Bizim yaptığımız şey hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğidir." diye konuştu.

SKANDAL AÇIKLAMAYA SERT TEPKİ

Akar ayrıca, Hatay’ın Türkiye’ye katılmasının 82’nci yılı nedeniyle yazılı açıklama yapan Esad güdümündeki Suriye Halk Meclisi'nin, kentin Suriye toprağı olduğunu öne sürdüğü açıklamalarına da sert tepki gösterdi.

Akar, Şam rejiminin sözde halk meclisinin Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan açıklamalarına ilişkin şunları söyledi:

"Hatay ilimizle alakalı pervasız, anlamsız bir takım açıklamalar duyuyoruz. Kendini bilmezlerin yaptığı birtakım açıklamalar var. Bu tür açıklamaların sarhoş narası, koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok, bunun hiçbir değeri, kıymetiharbiyesi yok. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ancak bizim toprağımızda gözü olanların da gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür."

SURİYE HALK MECLİSİ'NDEN SKANDAL AÇIKLAMA

Suriye Halk Meclisi, Hatay'ın Türkiye'ye katılmasının 82'nci yılında bir bildiri yayınladı. Skandal açıklamaların yer aldığı bildiride "Hatay'ın Türkiye'nin eline kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı" ifadelerine yer verildi.

Hatay'ın Suriye toprağı olduğunu öne süren rejim parlamentosu, "İşgal altındaki Suriye topraklarının bir parçası olduğunu” ileri sürdü.