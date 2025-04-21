İstanbul Bahçelievler'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yüzlerinde maske olan 4 kişi, sokak üzerinde bulunan Ş.E.A. (18) ve B.S'ye (17) silahla ateş açtı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği B.S. boynundan, Ş.E.A. ise başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ağır yaralandıkları belirlenen 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polisin kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.