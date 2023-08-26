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        Haberler Gündem Son dakika: Bahçelievler'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı

        Bahçelievler'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı

        İstanbul Bahçelievler'de iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Ç., arkadaşı Yusuf Alaca'yı boynundan bıçaklayarak kaçtı. Katil zanlısı yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 17:02 Güncelleme: 26.08.2023 - 17:02
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        Arkadaş cinayeti! Boynundan bıçakladı
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        İstanbul Bahçelievler'de arkadaşı Yusuf Alaca'yı (46) bıçaklayarak öldüren Y.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, önceki akşam 20:30 sıralarında Soğanlı mahallesindeki Tugay Bayatlı parkında meydana geldi. İddiaya göre, evinden iş aramak için çıkan Yusuf Alaca (46) akşam saatlerinde Şirinevler'de arkadaşlarıyla buluştu. Alaca arkadaşlarıyla Tugay Bayatlı parkında alkol almaya başladı. Bu sırada Alaca ile arkadaşları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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        Alaca boynuna aldığı bıçak darbesiyle en yakın lokantaya giderek esnaftan yardım istedi. Yaralı Yusuf Alaca'nın kanlar içinde lokantaya girdi. Esnafın yardımıyla hastaneye kaldırılan Alaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        BOYNUNDAN BIÇAKLAYIP KAÇMIŞ

        Olayın ardından polis ekipleri, şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde AlacA'nın arkadaşı Y.Ç. ile birlikte alkol aldığı daha sonra parka gittiği, burada ikili arasından tartışma çıktığını, Y.Ç.'nin Alaca'yı boynundan bıçakladıktan sonra kaçtığını belirledi. Y.Ç., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Öte yandan, Y.Ç. ile Alaca´nın birlikte büfeden alkol aldıkları anlar ile, Y.Ç.'nin Alaca'yı bıçakladıktan sonra kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

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        #bahçelievler cinayet
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