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İstanbul Bahçelievler'de arkadaşı Yusuf Alaca'yı (46) bıçaklayarak öldüren Y.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki akşam 20:30 sıralarında Soğanlı mahallesindeki Tugay Bayatlı parkında meydana geldi. İddiaya göre, evinden iş aramak için çıkan Yusuf Alaca (46) akşam saatlerinde Şirinevler'de arkadaşlarıyla buluştu. Alaca arkadaşlarıyla Tugay Bayatlı parkında alkol almaya başladı. Bu sırada Alaca ile arkadaşları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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BOYNUNDAN BIÇAKLAYIP KAÇMIŞ Olayın ardından polis ekipleri, şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde AlacA'nın arkadaşı Y.Ç. ile birlikte alkol aldığı daha sonra parka gittiği, burada ikili arasından tartışma çıktığını, Y.Ç.'nin Alaca'yı boynundan bıçakladıktan sonra kaçtığını belirledi. Y.Ç., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, Y.Ç. ile Alaca´nın birlikte büfeden alkol aldıkları anlar ile, Y.Ç.'nin Alaca'yı bıçakladıktan sonra kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.