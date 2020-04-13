Bahçeli'den Soylu'nun istifasına ilişkin açıklama

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu'nun istifa etmesine ilişkin, ''Gelişmeler karşısında Sayın Bakanı’nın istifa kararının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmediği anlaşılmaktadır. Elbette takdir ve tasarruf Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Milliyetçi Hareket Partisi mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur'' dedi.

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