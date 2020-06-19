MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi algı operasyonlarına, batakhaneye dönen sosyal medya oyunlarına, ısmarlama ve ipotekli kamuoyu araştırma şirketlerine aldırış etmeden Cumhur İttifakı’nın itibar ve iradesiyle zamanında yapılacak seçimlere hazırlanacak, şeytana da külahını ters giydirecektir" dedi. Bahçeli, "Türkiyemizin müşkülatlı günlerinde iktidar hesabı yapmak ahlaksızlık ve kundakçılıktır" diye konuştu.
MHP lideri Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu.
Bahçeli, Pençe-Kaplan Operasyonu hakkında, "Bugün sınır ötesinde Pençe-Kartal, Pençe-Kaplan operasyonlarıyla teröristlerin saklandığı, sığındığı, barındığı, ürediği alanları karadan ve havadan vuran bir Türkiye muktedirliği söz konusudur. Girilmez denilen Haftanin’e kahraman Mehmetlerimiz kurşun gibi girmişlerdir. Artık terör örgütlerinin, bölücü dayatmaların sonu gelmiştir. İhanet ve rezalet köşeye sıkışmıştır" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs ile mücadele sürecine değinen MHP lideri, "Milliyetçi Hareket Partisi Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde ahlaklı, duyarlı, sorumlu, tutarlı, ilkeli, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışına müzahir siyaset anlayışını hem fikren hem de söylem düzeyinde titizlikle korumuş, aynısıyla tatbik etmiştir. Her zaman ifade ettiğimiz üzere, tarafımız Türkiye’dir, Türk milletidir" diye konuştu.
Bahçeli son olarak, MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021'de yapılmasına karar verildiğini açıkladı.
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