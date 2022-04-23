Babaanne ve babaya darp! Bu nasıl evlat!

DHA

İzmir'de Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalçın Geçer'in birlikte yaşadığı babası Göksel Geçer ile babaannesi Fatma Geçer'i dövdüğü ve o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığını belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

DHA'da yer alan habere göre ekipler bunun üzerine Geçer'i, Depo Sokak'ta yakalayıp, gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve daha önce darp suçundan poliste kaydı bulunan Yalçın Geçer, dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İKİSİNİN DE YÜZÜNDE MORLUKLAR OLUŞTU

Yalçın Geçer'in görüntülerde, 'Metin' isimli kişiye "Bak bunları bu hale getirdim. 'İbret-i alem olsun' diye. Seni daha beter yapacağım" diye seslendi. Geçer'in babası ve babaannesine küfürler savurduğu ve darp nedeniyle yüzlerinde morluk ve şişmeler olduğu saptandı.

ANNE İLE OĞLUNUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Anne ve oğlunun İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.