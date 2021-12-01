Babasını öldürdü! Annesini yaraladı! Numarası tutmadı!

Antalya'nın Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi'nde, 17 Mart 2020 günü saat 09.00 sıralarında babası İsmail Kuran'ı bıçaklayarak öldüren, annesi Emine Kuran'ı da ağır yaraladıktan sonra olayda kullandığı bıçak ve üzerinde kanlı tişört ve eşofmanla dışarıya çıktıktan sonra polis tarafından ayağından vurularak yakalanan Erdal Kuran’ın yargılandığı dava sonuçlandı.
MÜEBBET VE 12.5 YIL HAPİS CEZASI
İHA'da yer alan habere göre Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Erdal Kuran’ı babası İsmail Kuran’ı öldürmek suçundan müebbet hapis, annesi Emine Kuran’ı yaralamak suçundan ise 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.
"SUÇA KARŞI CEZAİ SORUMLULUĞU TAM"
Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık Erdal Kuran tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katılırken, taraflar ve avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.
Mahkemede ilk olarak İstanbul Adli Tıp Kurumunun mahkemenin yazısına verdiği cevap okundu. Kurumun cevap yazısında, Erdal Kuran’ın olay tarihinde suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.
"BERAATİNİ TALEP ETTİ"
Mahkeme heyeti taraflardan ve avukatlarından son sözlerini alırken sanık avukatı, her ne kadar sanığın ceza ehliyetinin olduğuna dair rapor düzenlenmiş olsa da davranışlarının her şeyi ortaya koyduğunu belirterek beraatini talep etti. Sanık Erdal Korucu ise kendisinin şizofren veya akıl hastası olmadığını, Amerika Başkanı olduğunu söyledi.
MAHKEME KARARINI VERDİ
Mahkeme; Erdal Kuran’ın babası İsmail Kuran’ı bıçaklamak suretiyle kasten öldürme, annesi Emine Kuran’ı bıçaklayarak ağır yaralamaktan kasten öldürmeye teşebbüs suçlarını işlediğine karar verdi. Mahkeme, Erdal Kuran’ı babası İsmail Kuran’ı öldürmek suçundan müebbet hapis, annesi Emine Kuran’ı yaralamak suçundan ise 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.
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