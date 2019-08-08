AK Parti'den istifa eden ve bir süredir yeni bir parti kurma girişiminde olduğu bilinen Ali Babacan, yeni parti kurma iddiaları hakkında yazılı açıklama yaptı.

"İHTİYAÇ OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİM"

Babacan yaptığı açıklamada, "8 Temmuz 2019 tarihinde yaptığım açıklamada, Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna ihtiyaç olduğunu belirtmiş, ülkemiz için her alanda doğru analizler, yeniden düşünülmüş stratejiler, planlar ve programlar gerektiğini ifade etmiştim. Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları aşmak için son derece önemli olduğunu düşündüğümüz bu çalışmaları arkadaşlarımızla beraber başlatmış bulunmaktayız" dedi.

"KAMUOYUNU BİLGİLENDİRECEĞİZ"

"Arzu ettiğimiz temsil gücü yüksek ve geniş kadroyu kısa bir zamanda oluşturmayı hedeflemekteyiz" diyen Babacan, "Başlatmış olduğumuz çalışmalarla ilgili önümüzdeki dönemde de kamuoyumuzu bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.