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        Haberler Dünya Son dakika: Azerbaycan: Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı

        Azerbaycan: Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı

        Son dakika... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan sınırında durum stabil" ifadeleri kullanıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, "Azerbaycan ile temas halindeyiz, kısa süre içinde açıklama yapacağız" açıklamasında bulundu. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile telefonda görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 12:33 Güncelleme: 19.09.2023 - 14:11
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        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
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        Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu.

        Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Üçlü deklarasyon hükümlerinin sağlanması, Karabağ ekonomik bölgesinde işlenen büyük çaplı provokasyonların önlenmesi, Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin silahsızlandırılarak topraklarımızdan çekilmesi, askeri altyapılarının etkisiz hale getirilmesi, kurtarılmış topraklara dönen sivil nüfusun yanı sıra yeniden inşa ve imar çalışmalarında yer alan sivil işçilerin ve askeri personelin güvenliğinin sağlanması ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin anayasal yapısının yeniden tesis edilmesi amacıyla bölgede yerel nitelikte anti-terör tedbirleri başlatılmıştır" denildi.

        "SİVİLLER VE ALTYAPI TESİSLERİ HEDEF ALINMAMIŞTIR"

        Bakanlık, başlatılan operasyonda sivillerin ve altyapı tesislerinin hedef alınmadığını vurgulayarak, "Alınan tedbirler çerçevesinde, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin ön cephe ve derin mevzilerinin yanı sıra muharebe araçları ve askeri tesisleri de yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak devre dışı bırakılıyor. Sivillerin ve altyapı tesislerinin hedef alınmadığını, yalnızca meşru askeri hedeflerin etkisiz hale getirildiğini yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus Barış Gücü Komutanlığı ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi Başkanlığına devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi verildiği belirtildi.

        Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan sınırında durum stabil" ifadeleri kullanıldı

        Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, "Azerbaycan ile temas halindeyiz, kısa süre içinde açıklama yapacağız" açıklamasında bulundu.

        KARABAĞ'DA MAYIN PATLAMIŞTI

        Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı polisin şehit olduğunu bildirildi.

        Azerbaycan Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisinden yapılan ortak açıklamada, Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunun 58. kilometresinde, Azerbaycan Otomobil Yolları Devlet Ajansına (Azerotoyol) ait kamyonun mayının üzerinden geçtiği kaydedildi.

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        Geçiş anında meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olay yerine giden polis aracının da saat 04.30 sıralarında başka bir mayının üzerinden geçtiği ifade edildi.

        Açıklamada, yasa dışı Ermeni güçlerce döşenen mayının infilak etmesi sonucu 4 polis memurunun şehit düştüğü ve terör eylemi olarak nitelendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu Azerotoyol çalışanı 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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        #Azerbaycan
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