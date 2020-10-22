Azerbaycan'dan 'kamikaze' tarzı İHA! Adı: "İti kovan!"

AA

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde terör estirmesi ve Azerbaycan köylerini vurmasının ardından Azerbaycan Ordusu'nca 27 Eylül'de başlatılan harekat tüm hızıyla sürerken önemli bir gelişme yaşandı.

TAHRİP GÜCÜ YÜKSEK YENİ İHA'LAR

AA'da yer alan habere göre Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tahrip gücü daha fazla olan yeni tip İHA'ların seri üretimine geçildiği bildirildi.

Çok sayıda kamikaze tarzında İHA'nın üretiminin tamamlandığı bildirildi.

ALİYEV'İN SÖZÜ, İHA'NIN ADI OLDU

Yeni İHA'lara, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir açıklamasında, Ermenistan ordusu için söylediği, "Onları iti kovar gibi kovuyoruz" ifadelerine dayanarak "İti kovan" ismi verildi. Hazır olan yeni İHA'ların, Azerbaycan ordusuna teslim edildiği kaydedildi.