Saakaşvili Azerbaycan'a destek verdi! Ermenistan doktorasını iptal etti!

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Poniçala ilçesinde yaşayan Borçalı Türkler, Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarına karşı başlattığı operasyonlara verdiği desteği göstermek amacı ile bir araya geldi. İlçedeki 20 Ocak ve 9 Nisan Şehitleri Anıtı önünde bir araya gelen yaklaşık 300 kişi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik son saldırılarını ve askeri provokasyonlarını kınadı.
ÜÇ ÜLKENİN BAYRAKLARI DALGALANDI
İHA'da yer alan habere göre göstericiler, ellerinde Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye bayrakları taşırken, “Yaşasın Azerbaycan, Yaşasın Türkiye”, “Karabağ Azerbaycan’ındır”, ”Abhaziya ve Güney Osetiya Gürcistan’dır” şeklinde sloganlar attı. Vidadi Kurbanov yaptığı konuşmada, gençler tarafından organize edilen bu destek gösterisinin hiçbir devlet kurumu ve kuruluşu ile bağlantısı olmadığını aktardı.
"GÜRCİSTAN'DA İŞGAL ALTINDA"
Kurbanov, “Bu gösteri gençlerin yüreğini yakan bir destek protestosudur. Gürcistan’da bu gibi gösterilen düzenlenmesi çok mühim, çünkü Gürcistan’ın da Azerbaycan gibi toprakları işgal altında. İşgalciler, Abhaziya’dan, Güney Osetiya’dan ve Karabağ’dan gitmelidir. Bizler Gürcistan vatandaşıyız ancak kalbimiz Azerbaycan’la, ruhumuz, bedenimiz, Allah sizden razı olsun ve size yar olsun” dedi.
"AZERBAYCAN KUTLU BİR ZAFER YOLUNDA"
Poniçala’nın imamı Hacı Rahid Kerimov ise yaptığı açıklamada, “Son günlerden yeniden alevlenen savaşın sorumlusu Ermenistan’dır. İlk saldırı onlardan geldi. Azerbaycan ise artık kararını verdi ve topraklarını işgalden kurtarma yolunu seçti.
Azerbaycan’ın bu zafer yolu kutlu olsun. Biz Azerbaycan’ın bu zafer yolunu destekliyoruz. Bugün bizim buraya toplanmamız Azerbaycan halkına manevi bir destektir. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Karabağ, şehitlerin ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili:
"DAĞLIK KARABAĞ, AZERBAYCAN'INDIR"
DHA'da yer alan habere göre de Ermenistan, Azerbaycan´ın toprak bütünlüğüne destek veren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin fahri doktora unvanı iptal etti. Ukrayna´da Ulusal Reform Konseyi´ne bağlı Reform İcra Komitesinin başkanlığını yürüten eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan´ın toprak bütünlüğüne destek verdi. Saakaşvili, Gürcüce ve İngilizce yayınladığı mesajında, "Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın egemen toprağı ve bu gerçeği hiçbir şey değiştirmeyecek" dedi.
ERMENİ BAKAN TEPKİ GÖSTERDİ
Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Arayik Harutyunyan ise sosyal medya paylaşımında, Saakaşvili´nin Erivan Devlet Üniversitesi´ndeki fahri doktora unvanının iptal edilmesi talebinde bulundu. Saakaşvili Ermenistan´da devlet `onur nişanı´na da layık görülmüştü.
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