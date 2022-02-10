Ayşenur Arslan'ın TMT sözlerine tepki

HABERTURK.COM

Gazeteci Ayşenur Arslan'ın Halk TV'deki programında Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) yönelik sözleri tepkilere neden oldu. Arslan programdaki tepki çeken konuşmasında, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" ifadelerini kullanmıştı. Arslan'ın bu ifadelerinin ardından üst üste tepkiler geldi. İşte o tepkiler;

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: TMT, Türkleri soykırıma uğratmak için gayret gösteren Rumların oluşturduğu bazı çetelere karşı oradaki kardeşlerimizle birlikte kurulmuş bir teşkilattır. Bir nevi Kıbrıs'ın Kuvayımilliye'sidir. TMT ve onun mücadelesi olmasaydı bugün Kıbrıs'ta bir tane Türk görebilmek mümkün olmazdı. Bu nedenle Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) hakkındaki bu değerlendirmeleri çok yanlış, haddini aşan değerlendirmeler olarak görüyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türk Mukavemet Teşkilatı, katiller sürüsü EOKA'nın insanlık dışı saldırılarına karşı Kıbrıs Türkü'nün izzet ve şerefi için mücadele eden milli mücadele ruhudur. TMT, Kıbrıs Türk Halkı'nın destansı direnişinin abideleştiği yerdir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türkü'nün katliam şebekesi olan EOKA'ya karşı şanlı direnişinin odağıdır. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. EOKA adlı katliam şebekesinin varislerine karşı direniş ruhu aynı kararlılıktadır. 'Artık zamanıdır, bundan sonra toplu vursun yüreklerimiz' diyerek, katliam şebekesi EOKA'ya karşı dünyanın en namuslu ve meşru mücadelesini veren TMT Kuvayi Milliye'dir. Cumhurbaşkanımızın her fırsatta altını çizdiği gibi, Kıbrıs Türkü asla yalnız değildir ve yalnız kalmayacaktır. Bağımsız ve hür yaşayacaktır. EOKA adlı katliam şebekesi ve diğerleri, Kıbrıs Türkü'nün direniş iradesi karşısında her zaman yenilecektir.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Kıbrıs Müslüman Türk toplumunun varoluş ve bağımsızlık mücadelesinin kurucu unsurlarından Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında sarf edilen bilinçsiz, cahilane ve kötü niyetli ifadeleri kınıyor, Kıbrıs şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: TMT, KKTC’nin Kuvayi Milliyesi’dir. Kıbrıs’ta Türklerin direnişinin sembolüdür. Böylesine bir Kuvayi Milliye dediğimiz Türk Mukavemet Teşkilatı'nın mafya ve illegal faaliyet ve cinayetlerle birlikte anılması hepimizi üzer.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de, TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın programda TMT'ye yönelik sözleriyle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Şahin, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkü'nün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEDİ

Akşam saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Arslan, "Dostlarım 'yanlış anlaşıldın ama anlatamadıysan özür dile' diyor. Bundan gocunmuyorum ve programda da vurguladığımı yineliyorum: sözlerimi Halk TV’yi susturmak için kullananların dışında, hassasiyetini fazlasıyla hissettiğim herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.