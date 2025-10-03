Ayşe Barım'a yeniden tutuklama kararı

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, menajer Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan itirazı kabul etti. Barım hakkında, yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Barım, 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle tutuklu olarak yargılandığı davada, önceki gün önce tahliye edilmişti.

Duruşma savcısı Barım'ın tahliyesine itiraz etmişti. Bu itirazı kabul etmeyen İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

İtirazı kabul eden İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.