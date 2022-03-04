Ayrımcılık iddiası doğru mu?

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Son dakika haberine göre Rusya'nın işgal harekatına başladığı Ukrayna'dan 1 milyon kişi göç etti. Yarım milyonu aşkın mültecinin ise Polonya'ya ulaştığı açıklandı.

Habertürk yazarı Kemal Öztürk de, Polonya-Ukrayna sınırına giderek izlenimlerde bulundu.

Öztürk, özellikle AB ülkelerine girmek isteyen Afrikalıların sınırda ayrımcılığa uğradığına yönelik iddiaları da araştırdı. İşte Kemal Öztürk'ün izlenimleri:

"Polonya'ya bu kadar çok fazla göçmen gelmesinin en önemli nedeni burada 1 buçuk milyona yakın Ukraynalı yaşıyor. Ukrayna-Polonya sınırında mültecilerin toplanma yerine geldik. Burada bir kamp kurulmadı. Ama mülteciler bu merkezde toplandıktan sonra her ülkenin büyükelçilikleri ve konsoloslukları gelip vatandaşlarını buluyor. Ardından da otobüslerle Varşova'ya oradan da uçaklarla kendi ülkelerine gönderiyorlar.

"Şu ana kadar 575 bin göçmen Polonya'ya giriş yapmış. Ukraynalılar dışında farklı ülkelerden gelenler de var. Benim en çok üzerinde durduğum konu özellikle Afrika kökenli olanların ayrımcılığa uğrayıp uğramadığı konusu oldu. Şu anda bir ayrımcılık bir dışlanma söz konusu değil. Bir tek fark var. Burada ellerinde pankart taşıyan insanlar var. Dövizlerde Ukraynalı aileleri çocuklarıyla kabul edebiliriz diye yazıyor. "

"Bu kişilerden Özbek bir aileye denk geldim biz de gelmek istiyoruz diye. Ancak sadece Ukraynalı aileleri almak için organize olduk dediler. Dolayısıyla Ukraynalı olmayanlar evlere alınmasalar da en azından bu barınma merkezinde rahat bir şekilde kalıyorlar. Yemekleri ve sağlık gibi her türlü ihtiyaçları karşılanıyor."