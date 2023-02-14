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Aynı apartmanda 15 akrabasını kaybetti; 16 yaşındaki yeğeni için bekliyor

Deprem bölgesinde umut dolu bekleyiş afetin 9'uncu gününde devam ediyor. Kahramanmaraş'ta yıkılan 7 katlı binada 15 yakınını kaybeden Hacı Şahinoğlu, enkazda kalan son akrabası olan 16 yaşındaki yeğeni Enes Şahinoğlu'nun sağ çıkarılması için bekliyor

Giriş: 14.02.2023 - 12:15 | Güncelleme: ABONE OL
Kahramanmaraş'ta aynı binada 15 yakınını kaybetti! Kahreden bekleyiş -Öne çıkan haberler
DHA

Kahramanmaraş'ta, depremde yıkılan 7 katlı apartmandaki 15 akrabasının ölümünün acısını yaşayan Hacı Şahinoğlu, enkazda kalan son akrabası olan yeğeni Enes Şahinoğlu'nun (16) sağ çıkarılmasını umutla bekliyor.

DHA'da yer alan habere göre kentte Trabzon Bulvarı ile Azerbaycan Bulvarı, depremde en çok etkilenen bölgelerden oldu.

"EKİPLER BULMAYA ÇALIŞIYOR"

Trabzon Bulvarı´nda bulunan 7 katlı İpek Apartmanı yıkılırken, enkaz başında bekleyiş sürüyor. Hacı Şahinoğlu, yıkılan binada 15 akrabasının hayatını kaybettiğini ve cansız bedenlerinin çıkarıldığını söyledi.

Enkaz altında son akrabası olarak yeğeninin kaldığını belirten Şahinoğlu, "Enkazda anamı, babamı, kız kardeşimi, yeğenlerimi, erkek kardeşimi, bizim aileden 16 kişiyi kaybettim. 15´ini bulduk. Yeğenim Enes Şahinoğlu, enkaz altında. Onu arıyoruz. Ekipler bulmaya çalışılıyor. Ses olayını bitirdik. Arama devam ediyor. Allah´tan umut kesilmez" diye konuştu.

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