Su desteği! Havuzu tankerle doldurdular

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Alemler Mahallesi Karıncalı Dağı eteklerinde çıkan orman yangınına 4 gündür müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, günün ilk ışıklarıyla birlikte 1 helikopterle de destek veriliyor.

Havadan müdahalenin yanında karada da çok sayıda arazöz, su tankeri ve beton mikserleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Öte yandan bölge halkı da yangının çıktığı ilk andan itibaren ekiplere yardımcı oluyor.

VATANDAŞLARDAN SU DESTEĞİ

Yangınlar devam ederken vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Söndürme çalışmalarına katılan helikopterlere su sağlamak amacıyla, köylüler, su havuzuna tankerlerle su taşıdı.