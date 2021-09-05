Aydın'da ormanlık alanda yangın!

Doğanbey Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile 4 helikopter sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.