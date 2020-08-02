İHA

Aydın'ın Çine ilçesinde Akçaova Mahallesi Gökbel Dağı eteklerinde dün saat 13.00 sıralarında ormanlık alanda başlayıp Muğla’nın Yatağan ilçesine sıçrayan orman yangını devam ediyor. Ekipler bir yandan Aydın’ın Çine ilçesi Gökbel Dağı civarında, diğer yandan da Çine’ye komşu ilçe Muğla’nın Yatağan ilçesinde söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

HELİKOPTERLER SORTİLER YAPIYOR

İHA'da yer alan habere göre bölgede orman yangını söndürme ekiplerinin yanı sıra çeşitli kurumlara ait iş makineleri de çalışmalara destek verirken, helikopterlerin bir kısmı İzmir’deki diğer yangına sevk edilirken, havada helikopterlerin sortilerine devam ettiği görülüyor. Yangında yüzlerce dönüm alanın yandığı ormanlık alanda belirtildi.

YANGINA 250 İŞÇİ MÜDAHALE EDİYOR

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 helikopter, 2 uçak, 59 arazöz, 13 su tankeri, 9 iş makinesi ve 250 işçiyle müdahale ediliyor. Ekipler, Çine ilçesinde kısmen kontrol altına alınan ancak Yatağan ilçesindeki sarp bölgeye kadar ulaşan yangını söndürmeye çalışıyor.