Gaziantep'te bu sabah saatlerinde vatandaşlar, Maaşkuyu Caddesi'ndeki kaldırıma bırakılan ayakkabı kutusunu fark etti. Bir vatandaş kutuyu açtı. Kutunun içinde erkek bir bebeğin cansız bedeniyle karşılaşan vatandaşlar durumu, polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

DHA'daki habere göre sağlık görevlileri, 3 günlük olduğu tahmin edilen bebeği, ayakkabı kutusundan alıp, cenaze torbasına koyarak Adli Tıp Kurumu'na götürdü.

35 YAŞLARINDA BİR ERKEK BIRAKTI

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, ayakkabı kutusunu kaldırıma 35 yaşlarında bir erkeğin bıraktığını belirledi. Cinayet Bürosu ekipleri eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.