Sydney'de Kovid-19 yasakları uzatıldı

Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, eyaletin başkenti Sydney’de düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatteki can kaybı, vaka sayıları ve tam kapanmanın uzatılmasına yönelik alınan kararlarla ilgili açıklamada bulundu.
Avustralya’da Delta varyantının en fazla etkili olduğu kentte bir kişinin hayatını daha kaybetmesi ve 177 yeni vakanın kaydedilmesi üzerine 30 Temmuz’a kadar yürürlükteki tam kapanmanın 4 hafta daha uzatılmasına karar verdiklerini dile getiren Başbakan Berejiklian, "Son birkaç gün içinde rakamların gidişatı göz önüne alındığında, yarın veya cuma karantinadan çıkmamızın mümkün olmayacağı oldukça açıktı." ifadelerini kullandı.
Greater, Sydney dahil olmak üzere Central Coast, Blue Mountains, Wollongong ve Shellharbour gibi bölgelerin de dahil edildiği 28 Ağustos'a kadar yürürlükte kalacak tam kapanma kurallarına göre, belirlenen zorunlu hallerin dışında evden çıkılması yasaklamış durumda.
Yaklaşık 5 milyon nüfuslu ülkenin en büyük kenti Sydney’de 5 haftadır tama kapanma uygulanıyordu. Sıkı tedbirlere rağmen vaka sayılarındaki artışın durdurulamadığı kentte, bugün yaşanan can kaybıyla birlikte Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 67’ye çıktı.
Avustralya Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre Kovid-19’un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020’den bu yana virüse yakalanan 33 bin 472 Avustralyalıdan 921’i hayatını kaybetti.
Ülkedeki 2 bin 437 aktif vakadan 49’u yoğun bakımda olmak üzere 207 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!