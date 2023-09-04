Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Avcılar'da park halindeki 4 araca çarpan kamyonetin şoförü kaçtı

        Avcılar'da park halindeki 4 araca çarpan kamyonetin şoförü kaçtı

        İstanbul Avcılar'da park halindeki 4 araca çarpıp kaçan sürücü gözaltına alındı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken çarpan sürücünün alkollü olduğu ileri sürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 11:41 Güncelleme: 04.09.2023 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Avcılar'da park halindeki 4 araca çarpan kamyonetin şoförü durduktan sonra dönüp araçların durumuna bakıp kaçtı. Kaza anı ve şoförün araçlara bakıp yoluna devam etmesi güvenlik kamerası ile kaydedildi.

        • 2

          Cihangir Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde Pazar günü saat 07.30 sıralarında seyir halindeki kamyonet park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın şiddeti ile arka lastiği kaldırıma çıkan araç, savrularak 3 araca daha çarptı.

        • 3

          Kazanın ardından uzaklaşan kamyonet şoförü kısa süre sonra dönerek araçların durumuna bakıp tekrar uzaklaştı.

        • 4

          Sesleri duyan araç sahipleri evlerinden dışarı çıktı. Kaza yeri yakınlarında plakası yolda görülen kamyonet birkaç sokak ileride park edilmiş halde bulundu. Polis şoförü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

        • 5

          "ARAÇLARIMIZ PERT OLDU"

          Hasar gören araçlardan birinin sahibi Ramazan Özden, "Dişimizden, tırnağımızdan keserek aldığımız araçlarımız pert oldu. İlk benim araca çarpıp kaldırıma çıkartmış, diğer araçlar da peş peşe hasar gördü" dedi.

        • 6

          Özden, "Kazadır olur. Ancak duruyor, bakıyor, gidiyor. Oturduğu eve kadar biliyoruz. Alkollü olduğu belli. Gereken her yere başvurularımızı yaptık zararımızı karşılaması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Kredi ve miras kavgası! Ağabeye 300 saçma
        Kredi ve miras kavgası! Ağabeye 300 saçma
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Karı koca ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Kanında uyuşturucu çıktı!
        Karı koca ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Kanında uyuşturucu çıktı!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        6 ay sonra Dünya'ya döndüler
        6 ay sonra Dünya'ya döndüler
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Burning Man Festivali'ne soruşturma
        Burning Man Festivali'ne soruşturma
        Ağır koku şikayetinin ardından 7 firmaya ceza yağdı!
        Ağır koku şikayetinin ardından 7 firmaya ceza yağdı!
        İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan akıl tutulması testi!
        İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan akıl tutulması testi!
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Habertürk Anasayfa