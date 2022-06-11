Domuz sanıp arkadaşını öldürdü! İstenen ceza...

Yalova'da av sırasında arkadaşı İbrahim Mandıracı'yı (35) domuz sanıp ateş ederek öldüren Hulusi Efe (37) hakkında, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Olası kastla adam öldürmek" suçundan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çıktığı ilk duruşmada suçlamayı reddeden Efe, "Ben domuza ateş ettim. İbrahim'e değil. Sonra ateş ettiğim yere gidince İbrahim'i kanlar içerisinde gördüm. Onu ben öldürmedim" dedi.
Olay, 10 Şubat 2021'de Armutlu ilçesi Mecidiye Mahallesi Soğanlı Tepe Mevkisi'nde meydana geldi. İbrahim Mandıracı, arkadaşları Serkan Tümer, Tuncay Karasu, İbrahim Alyanak, Ali Akın ve Sefa Akın ile birlikte domuz avına çıktı. Gruba, daha sonra Hulusi Efe de dahil oldu.
İddiaya göre Hulusi Efe, arkadaşının verdiği tüfekle, kendisine söylenen yerde beklerken domuz olduğunu düşünerek iki el ateş etti. Ardından ateş ettiği bölgeye giden Hulusi Efe, İbrahim Mandıracı´yı aracının yanından kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Efe, hemen diğer arkadaşlarına haber verdi. Arkadaşları tarafından Armutlu Devlet Hastanesi'ne götürülen İbrahim Mandıracı, kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan Hulusi Efe, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Hulusi Efe hakkında Bursa 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Olası kastla adam öldürmek" suçundan, 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
"BEN DOMUZA ATEŞ ETTİM"
İlk kez hakim karşısına çıkan Hulusi Efe, çıktığı ilk duruşmada, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, "Ben makine teknisyeniyim. Olay günü bir çiftçinin bozulan traktörünü yaptım. Bu sırada domuz avına çıkan arkadaşlarım Serkan Tümer, Tuncay Karasu ve İbrahim Alyanak ile karşılaştım. Onlara katılmamı istediler. İbrahim bana tüfeğini verdi. Serkan ise bir noktada beklememi istedi. Söylediklerini yaptım. Beklerken domuz gördüm. Tüfekle iki el ateş ettim. Sonra ateş ettiğim yere gittiğimde İbrahim'i kanlar içerisinde gördüm. Hemen hastaneye kaldırdık. Ölmüştü. Ben kendisini vurmadım. Beraatimi istiyorum" dedi.
İbrahim Mandıracı'nın eşi Kader Mandıracı ise eşinin kimseyle husumeti olmadığını, sanığın tutuklanıp cezalandırılmasını istedi.
TUTUKLANMA TALEBİ REDDEDİLDİ
Tanıkların dinlendiği duruşmada olay yerinde keşif yapılmasına karar veren mahkeme heyeti, ölen İbrahim Mandıracı´nın ailesinin avukatının, sanığın tutuklanması yönündeki talebini reddederek, duruşmayı erteledi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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