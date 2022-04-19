Atları suya kapıldı! Derede korku dolu dakikalar

AA

Son dakika... Kentte at arabacılığı yapan 3 kişi, kum almak için Taşlıçay Deresi'ne gitti. Karların erimesi nedeniyle su seviyesinin yükseldiği derede bir süre sonra at ve araba suya kapıldı.

AA'nın haberine göre, burada bulunan 3 kişi de köprü altındaki demirlere çıktıktan sonra telefonla aradıkları ekiplerden yardım istedi.

SUYA KAPILAN ATLARI ÖLDÜ

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin desteğiyle, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Suya kapılan atın ise öldüğü olduğu öğrenildi.