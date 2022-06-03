Marangoz atölyesinin önünde cansız beden!

AA

Yeni Sahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’ndeki marangoz atölyesinin önünde yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yatan kişinin Yüksel A. (60) olduğunu belirledi.

Hayatını kaybettiği tespit edilen Yüksel A.'nın cenazesi, delil çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çevredekiler vefat eden kişinin önünde bulunduğu marangoz atölyesinde zaman zaman çalıştığını ve hasta olduğunu dile getirdi.