Askerden yeni döndü, arkadaşı öldürdü

Konya'da, tartıştığı arkadaşı Muhammet Ali G. tarafından bıçaklanan Niyazi Ertan (22), yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Apak Mahallesi'nde meydana geldi. Niyazi Ertan, arkadaşları Muhammet Ali G. ve Mehmet D. ile Derviş Ali K.'nin evinde oturup, sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra Niyazi Ertan ve Muhammet Ali G. arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ali G., Ertan'a bıçakla saldırdı. Göğsü ve kasıklarından bıçak darbeleri alan Ertan, evden çıkıp, kaçmaya başladı. Kanlar içindeki Ertan, Cumhuriyet Caddesi'ne geldiğinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ertan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Niyazi Ertan'ın, askerden yeni döndüğü öğrenildi.
1800 LİRA ALACAĞINI İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞ
Olaydan sonra çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muhammet Ali G.'nin kaçabileceği bölgelerde güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekipler, 12 saatlik incelemede Muhammet Ali G.'nin Karapınar ilçesinden Konya'ya Tatlıcak Mahallesi'ne geldiğini belirledi.
Mahallede arama yapan polis, şüpheli Muhammet Ali G.'yi terk edilmiş bir evde yakalayıp gözaltına aldı. Muhammet Ali G.'nin ilk ifadesinde, Niyazi Ertan'ın 1800 lira alacağını istemeye geldiğini, çıkan tartışmada küfredince bıçakladığını söylediği öğrenildi. Şüpheli, ifadesinin ardından Karapınar Adliyesi'ne götürüldü.
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