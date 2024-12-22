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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Asgari Kurumlar Vergisi yükseltildi - İş-Yaşam Haberleri

        Asgari Kurumlar Vergisi yükseltildi

        Asgari Kurumlar Vergisi, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi. E-ticaret kapsamında gerçekleştirilen mal satışı ve hizmetlerde tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22.12.2024 - 00:59 Güncelleme: 22.12.2024 - 01:29
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        Kar paylarında tevkifat oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.

        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan kar payları, gelir/kurumlar vergisi tevkifatına tabi tutuluyor.

        Gerçek kişilerce elde edilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden müstesna olup kalan tutarın ilgili yıla ilişkin gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimini (2024 yılı için 230 bin lira) aşması halinde yıllık gelir vergisi beyanı ile beyan edilmesi gerekiyor. Beyannamede hesaplanan vergiden, tevkif suretiyle daha önce ödenen vergiler mahsup ediliyor.

        Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar ile gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlar ve gelir vergisinden muaf olanlarda ise tevkifat nihai vergi oluyor.

        Yapılan düzenlemeyle yüzde 10 olan tevkifat oranı yüzde 15'e çıkarıldı. Bu kapsamda kararın yayımı tarihinden itibaren dağıtılan kar payları üzerinden yüzde 15 tevkifat yapılacak.

        ​E-ticaret kapsamında mal satışı ve hizmetlerde tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi

        E-ticaret kapsamında gerçekleştirilen mal satışı ve hizmetlerde tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi

        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, e-ticaret kapsamında gerçekleştirilen mal satışı ve hizmet ifalarında yapılan ödemelerde tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi.

        7524 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerle, aracı hizmet sağlayıcılarıyla elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamına giren faaliyetleri dolayısıyla hizmet sağlayıcılarıyla elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına aracılık yaptıkları ödemeler üzerinden tevkifat uygulaması getirildi.

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        Kimler tevkifat yapmakla yükümlü olacak?

        Aracı hizmet sağlayıcıları, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan aracı hizmet sağlayıcıları, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamına giren faaliyetleri dolayısıyla aracılık yaptıkları ödemeler üzerinden vergi tevkifatı yapmakla yükümlü kılındı.

        Kimlerden tevkifat yapılacak?

        Hizmet sağlayıcıları, elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler ile elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları, elektronik ticaret pazar yerinde ya da kendine ait elektronik ticaret ortamında mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcılarından, yaptıkları mal satışı ve hizmet ifaları karşılığı kendilerine yapılan mal ve hizmet bedeli ödemeleri üzerinden aracılık yapanlarca tevkifat yapılacak.

        Karar, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren yüzde 1 oranında tevkifat yapılmaya başlanacak.

        Böylece stopaj yoluyla yıl içinde kesilen ve ödenen vergiler, kendisinden kesinti yapılan mükelleflerce gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanacak vergiden mahsup edilecek.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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