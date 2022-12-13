Asansördeki dehşette sapık yakalandı!

DHA'da yer alan habere göre 8 Aralık günü N.T., oturdukları apartmanın asansörüne bindiği sırada peşinden bir kişi geldi.

İddiaya göre, asansöre binen şüpheli, boğazına bıçak dayadığı N.T.'ye cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Boğuştuğu kişinin bıçağı ile elinden hafif yaralanan N.T.´nin çığlıkları üzerine asansörü çağıran annesi tarafından kurtarıldı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin A.K. olduğunu belirledi. Yapılan incelemede 5 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan A.K., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan A.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.