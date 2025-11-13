Habertürk
        Son dakika: Asansör kabini düştü! Yaşlı kadın öldü!

        Asansör kabini düştü! Yaşlı kadın öldü!

        Mersin'de 3 katlı binanın dış cephesindeki asansör düştü. Feci kazada düşme sonucu 80 yaşındaki Hatice Arıkan hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 17:43 Güncelleme: 13.11.2025 - 17:44
        Asansör kabini düştü! Yaşlı kadın öldü!
        Mersin'de 3 katlı binanın dış cephesindeki asansörün düşmesi sonucu 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        AA'nın haberine göre; 3 katlı binanın son katında ikamet eden 80 yaşındaki Hatice Arıkan, zemine inmek için dış cephede kurulu asansöre bindi.

        DÜŞME NEDENİ BİLİNMİYOR

        Arıkan'ın binmesinin ardından kabin henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi sonucu adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

        KURTARILAMADI

        Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hatice Arıkan'ın cansız bedeni morga gönderildi.

        HALAT KOPMASI DEĞERLENDİRİLİYOR

        Asansörün, halat kopması sonucu düştüğü iddiası üzerinde duruluyor.

        #Mersin
        #Son dakika haberler
