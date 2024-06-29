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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Artvin-Yusufeli yolundaki tünel, üst beton korunağındaki çökme sonucu ulaşıma kapatıldı | Son dakika haberleri

        Artvin-Yusufeli yolundaki tünel, üst beton korunağındaki çökme sonucu ulaşıma kapatıldı

        Artvin-Yusufeli karayolu üzerinde bulunan 39 tünelden biri olan T14 Tüneli içinde oluşan çatlaklar ve açılmalar sonrası beklenen çökmeler başladı. Tünel ulaşıma kapandı, alternatif yol trafiğe açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:11 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:12
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        T-14 tünelinde çökme! Kapatıldı
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        Artvin-Yusufeli yolundaki T-14 tüneli, üst beton korunağının bir kısmının çökmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Valilik yetkililerinden alınan bilgiye göre, Artvin-Yusufeli kara yolu güzergahında 2 bin 460 metrelik T-14 tünelinin üst beton korunağının bir kısmı çöktü.

        Tünel, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Bölgede ulaşım, çift yönlü servis yolundan sağlanıyor.

        Karayolları ekipleri tünelde çalışma başlattı, jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı.

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