Arnavutluk'taki Thodex operasyonunda tutuklama kararı

İHA

Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Arnavutluk polisinden alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer’e yardım ve yataklık ettiği gerekçesi ile Arnavutluk vatandaşı E.H., tutuklanarak cezaevine konuldu.

İHA'nın haberine göre, E.H.'nin polis soruşturmasında konuşmadığı ve yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Fatih Özer'i tanımadığını söyleyen E.H., firari Özer'e yardım ettiği yönündeki suçlamaların doğru olmadığını savundu.

Ancak polisin elinde, Arnavutluk vatandaşı E.H.'nin "Fatih Özer'in Arnavutluk'a gelmesine yardım eden kişi" olduğuna dair çok sayıda delil bulunduğu öğrenildi.