Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ardahan'da Kura Nehri buz tuttu!

        Sıcaklık eksi 18 dereceye düştü! Ardahan'da Kura Nehri buz tuttu

        Türkiye'nin doğusunda soğuk hava etkili oluyor. Ardahan'da bugün sıcaklık eksi 18,4 dereceye kadar düştü. Kentte Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:22 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ardahan'da soğuk hava etkisini artırdı, hava sıcaklığı eksi 18,4 dereceye kadar düştü.

        • 2

          DHA'da yer alan habere göre en düşük sıcaklık Göle'de ölçülürken, ilçedeki Kura Nehri'nin yüzeyi dondu, etrafında kırağı oluştu.

        • 3
        • 4
        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Ortalığı savaş alanına çevirdi, jant üzerinde kaçmaya çalıştı!
        Ortalığı savaş alanına çevirdi, jant üzerinde kaçmaya çalıştı!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Serada yetiştirmiş! Turşu bidonunda satmış! "Pes" dedirten olay!
        Serada yetiştirmiş! Turşu bidonunda satmış! "Pes" dedirten olay!
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Ndombele'ye son şans!
        Ndombele'ye son şans!
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        515 gram doğdu! Güzel haber 98 gün sonra geldi
        515 gram doğdu! Güzel haber 98 gün sonra geldi
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Tarih soykırımla yargılar, size ne oluyor
        Tarih soykırımla yargılar, size ne oluyor
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Habertürk Anasayfa