Sıcaklık eksi 18 dereceye düştü! Ardahan'da Kura Nehri buz tuttu
Türkiye'nin doğusunda soğuk hava etkili oluyor. Ardahan'da bugün sıcaklık eksi 18,4 dereceye kadar düştü. Kentte Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu
Giriş: 23.11.2023 - 11:22 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:30
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Ardahan'da soğuk hava etkisini artırdı, hava sıcaklığı eksi 18,4 dereceye kadar düştü.
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DHA'da yer alan habere göre en düşük sıcaklık Göle'de ölçülürken, ilçedeki Kura Nehri'nin yüzeyi dondu, etrafında kırağı oluştu.
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