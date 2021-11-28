AA

Kentte akraba iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

AA'nın haberine göre, kavgada üç kişi yaralandı, bir araç da ateşe verildi. Yaralılardan Hüsnü D. (37) özel bir hastaneye, Mazlum D. (24) ile Hakan D. (37) ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.