Aralık ayı doğalgaz fiyatı belli oldu

BOTAŞ, soğukların bastırmasının ardından kombilerin devreye girmesiyle ısınma amaçlı doğalgaz tüketimin katlanarak arttığı, aile bütçesinden ısınmaya daha fazla payın ayrılacak olması nedeniyle milyonlarca abonenin merak ettiği 1 Aralık’tan geçerli yeni doğalgaz tarifelerini açıkladı.

SANAYİ VE SANTRALLERDE YÜZDE 10 İNDİRİM

BOTAŞ; konut, sanayi ve elektrik üreten santrallara sattığı gazın fiyatını, aralık ayında da değiştirmedi. Gaz fiyatı (her 1000 metreküp),1-31 Aralık döneminde konutlar için bin 251 TL, sanayi ve elektrik üreten santrallar için bin 400 TL olarak korundu. Sanayi müşterileri ve santrallar, Aralık ayında sözleşmeleri ile taahhüt ettiklerinin üstünde yüzde 10’a kadar çektikleri gaza, yüzde 10 indirimle bin 260 TL ödeyecek.