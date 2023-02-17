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Depremde zarar gören binaları park halindeki araçlar ayakta tuttu!

Deprem bölgesinden inanılmaz görüntüler gelmeye devam ediyor. Hatay'da kaydedilen görüntülerde çöken bazı binaların park halindeki araçlar sayesinde yıkılmadığı dikkat çekti

Giriş: 17.02.2023 - 09:58 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Araçlar kalkan oldu! Çöken binaları ayakta tuttular
DHA

Depremin en çok yıkım ve hasara yol açtığı yerlerden olan Hatay'ın Antakya ilçesinde bazı binaların yıkılmasına park halindeki araçlar engel oldu.

DHA'nın haberine göre park halinde olan bazı araçların yan yatmak üzere olan binalar ile zemin arasında sıkıştığı görüldü.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından ölü sayısı 38 bini aştı. Depremin en çok etkilediği kentlerden birisi de Hatay oldu. Kentteki yüzlerce bina yerle bir olurken, yıkılan binaların çoğunda iş makinaları enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Bazı noktalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kentte depremin etkisiyle bazı binalar yan yatarken, bazı binalar ise olduğu yere çöktü. Önlerinde araçların park halinde olduğu bazı binaların devrilmesini ise park halindeki bu araçlar engelledi.

Yan yatmak üzere olan binalar ile zemin arasında sıkışan araçlar hasar gören binaların yıkılmasını engelledi. Binaların altında sıkışan araçlar ilginç görüntü oluşturdu. Antakya ilçesinde bir binanın otoparktaki 3 otomobilin üzerine doğru devrildiği, yine aynı ilçede yan yatan bir evin sokakta park halindeki araca doğru çöktüğü görüldü.

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