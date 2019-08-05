Samsun Çarşamba'da, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nca sosyal medyada yer alan, bir kişinin aracına bağladığı köpeği sürüklediği, bu kişiye başka bir sürücüyle yanındaki yolcunun tepki gösterdiği görüntülere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Ağcagüney Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan A.D.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

KÖPEĞİ BESLEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

AA'daki habere göre köpeği sürüklediği belirlenen A.D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.D. jandarmadaki ifadesinde, köpeğin sahipsiz olduğunu ve evinin yanına geldiğini, ekmek ve su verdikten birkaç gün sonra köpeğin öldüğünü belirtmişti.

"HASTALIK BULAŞTIRMASIN DİYE ÖYLE GÖTÜRDÜM"

A.D., ifadesinde şunlara yer vermişti: "Diğer köpeklere veya insanlara hastalık bulaştırmasın diye köpeği ormanlık bir yere götürmek istedim. Kısa bir mesafeydi ve köpek hasta olduğu için kucağıma alamadım. Arabada biz oturuyoruz, hastalık bulaşmasın diye bu şekilde götürmeyi uygun gördüm. Birkaç yüz metre ileriye götürürken 2 genç karşıma çıkarak, önümü keserek bana hakarette bulundular. Köpek zaten ölüydü. Ben hayvanları seven biriyim. Yalnızca sağlığımızı ve diğer hayvanları düşünerek böyle bir davranışta bulundum. Konu bundan ibarettir. Ben 63 yaşında bir insanım."