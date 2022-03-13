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Korkunç olay! Otomobilini satmasına tepki gösteren eşini tabancayla bacağından vurdu

Kadına yönelik şiddet bir kez daha kan dondurdu. Bolu'da Mahmut Ö., otomobilini sattığı için kendisine tepki gösteren eşi Farzil Ö.'yü tabancayla bacağından vurdu. Olayın ardından kaçan Mahmut Ö., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

13.03.2022 - 13:25 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Aracını satmasına kızan karısını vurdu!
Aracını satmasına kızan karısını vurdu!
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DHA

Korkunç olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Mahmut Ö., otomobilini sattığı için kendisine tepki gösteren eşi Farzil Ö. ile tartıştı.

DHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Ö. yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti.

KISKIVRAK YAKALANDI

Bacağına mermi isabet eden 3 çocuk annesi Farzil Ö., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Mahmut Ö. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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