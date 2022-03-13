Aracını satmasına kızan karısını vurdu!

Korkunç olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Mahmut Ö., otomobilini sattığı için kendisine tepki gösteren eşi Farzil Ö. ile tartıştı.

DHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Ö. yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti.

Bacağına mermi isabet eden 3 çocuk annesi Farzil Ö., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Mahmut Ö. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.