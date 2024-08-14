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        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: AÖL sonuçları açıklandı! 2024 MEB Açık lise AÖL 3. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

        AÖL sonuçları açıklandı! 2024 MEB Açık lise AÖL 3. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

        3. dönem Açık Lise sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde toplam 3 oturumda tamamlanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvimde Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sonuçları için 14 Ağustos tarihi işaret edilmişti. Takvimde belirtildiği gibi AÖL sınav sonuçları bugün açıklandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarına aolweb.meb.gov.tr sorgulama ekranı üzerinden erişebilecek. İşte, 2024 AÖL 3. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 11:07 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:08
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        • 1

          2023-2024 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dakika duyurusuyla 3. dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı. Bu gelişme sonrası açık lise öğrencileri ‘’2024 AÖL sınav sonuçları nasıl sorgulanır?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Açık Lise sınav sonucu öğrenme ekranı…

        • 2

          AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde 3 oturumda tamamlandı.

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL sonuç duyuru ekranından yapılan açıklamayla birlikte, 2023-2024 eğitim öğretim yılı AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı.

        • 3

          AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" üzerinden ilan edilecek.

          Öğrenciler, sonuçlarını öğrenci numaralar ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.

          AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          İTİRAZ SÜRECİ HAKKINDA

          Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar ile ilgili detaylı bilgiye https://eitiraz.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

        • 5

          AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

          Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.

        • 6

          AÇIK LİSE MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

          Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, (18 yaş ve üstü öğrencilerimizin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),

          Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,

          Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Türk Dil ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

          Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması, gerekir.

        • 7
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