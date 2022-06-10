Antrepo yangını iki gün sonra kontrol altında!

Son dakika... Karaağaç ve Nardüzü mahalleleri sınırındaki firmaya ait, pamuk, kereste ve plastik ham madde bulunan antrepoda çıkan yangını söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla sürdürüldü.

AA'da yer alan habere göre ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Antrepodaki çalışmalar devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğünün helikopteriyle yangına dün havadan ve karadan müdahale edilmiş, havanın kararmasıyla helikopterle müdahaleye ara verilmişti.