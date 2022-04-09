Antikaya merak saldı, garajını müzeye çevirdi

Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi'nde yaşayan ve yıllarca yurt dışında çalışan Seyfettin Gözükan, emekli olduktan sonra eski eşyalara merak saldı.
Türkiye'nin çeşitli illerinden gördüğü ve ilgisini çeken ürünleri aldıktan sonra evinin garajında biriktiren Gözükan, kendisine ait küçük bir müze yaptı.
Gözükan, yaklaşık 15 yıldır biriktirdiği ve aralarında 100 yıldan fazla geçmişi olan eşyaları görmek isteyenler için de kapısının her zaman açık olduğunu, kimi zaman komşularının da kendisine eski eşyaları hediye ettiğini belirtiyor.
"BİR AMAÇ UĞRUNA BU HOBİYİ EDİNDİM"
Emekli olduktan sonra boş durmak yerine farklı şeyler yapmayı düşündüğünü ifade eden Gözükan şunları söyledi:
“Bir amaç uğruna burada bir hobi edindim. Burada saymakla bitmeyen çok eşya var. Özellikle gözüme hoş gelen eşyaları kendi imkanlarımca aldım. Şu anda onları biriktiriyorum ve kendim de el sanatı ile ürünler ortaya çıkartıyorum."
"BURASI BENİ HOŞNUT TUTUYOR"
“Bunları biriktirmeye başlayalı 15 yıl oldu. Gözüme hitap eden eşyaları buraya koydum ve bu da beni hoşnut tutuyor” diyen Seyfettin Gözükan “Burası herkese açık. Görmek isteyenler telefon açıyor ve buraya geliyor, meraklıları da var. Hediye edenler de oluyor. Eski fotoğraflardan, fotoğraf makinelerinden hediye ettiler" dedi.
İlerleyen günlerde garajını büyütmeyi ve müzeyi genişletmeyi düşündüğünü kaydeden Gözükan, kendisinden sonra oradaki eşyaları kültür müdürlüğü ve müzeye bağışlamayı düşündüğünü de sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!