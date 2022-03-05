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Son dakika: Antalya’da kanalizasyona giren iki kişi mahsur kaldı

Antalya’da bisiklet ile hurda malzeme toplamak için kanalizasyona giren iki kişi mahsur kaldı

Antalya’da hurda malzeme toplamak için bisiklet ile kanalizasyona giren iki arkadaş malzemeler konusunda anlaşamayınca kanalizasyonda tartışıp mahsur kaldı. Yardım çığlıkları sonrası rögar kapağını kaldıran ekipler, 10 metre derinlikten iki kişiyi çıkardı. Vatandaşlar ise o anları film sahnesi izler gibi izledi.

05.03.2022 - 14:20 | Güncelleme: GÜNDEM
DHA

  • Olay, Muratpaşa ilçesi Perge Bulvarı üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvarın üzerinde bulunan rögar kapağının altından sesler geldiğini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 

     

  • İhbarın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, yaklaşık 10 metre derinlikte kanalizasyon hattı içerisinde iki kişinin yardım istediğini duydu. Bunun üzerine ekipler rögar kapağının açılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

     

  • GÜÇLÜKLE İKNA EDİLDİ

    İtfaiye ekipleri kapağı açmak için yaklaşık 30 dakika mücadele verdi. Kapağın açılmasının ardından Hasan Y. (25) ekiplerin yardımı ile dışarı çıkarıldı. 

  • Ekipler içeride bulunan Salih Ü. (24) çıkarmak için ise adeta ecel teri döktü. Şahsın önce bisikletinin çıkarılmasını istemesi ekipleri adeta çileden çıkardı. 

     

  • Şahıs yaklaşık 20 dakika sonra ikna edilerek dışarı çıktı. Bisikleti ise daha sonra ekipleri tarafından aşağıda parçalanarak çıkarıldı.

     

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