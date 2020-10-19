Antalya'da şiddetli fırtına can aldı!

Kumluca'da saat 14.00 sıralarında şiddetli yağış, dolu ve fırtına etkili oldu. Elmalı yönünden gelen yağmur, dolu ve fırtına; Kavak, Hızırkahya, Göksu ve Kum mahallelerinde cam ve plastik seralarda zarara neden oldu.
DHA'nın haberine göre, fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, iş yerlerinde hasar meydana gelirken, Yeni Cami'nin minaresi yıkıldı, bazı evlerin çatıları uçtu, bazı araçlarda da zarar oluştu.
Yağış sırasında Kumluca- Finike kara yolunda otobüs durağında bekleyen Gülseren Çiçek, fırtınanın etkisiyle devrilen durağın altında kaldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Üzerine devrilen demir profiller nedeniyle ağır yaralanan 28 yaşındaki Gülseren Çiçek, götürüldüğü Kumluca Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. İlçede hava şartları normale dönerken, ekipler kurtarma ve hasar tespit çalışmaları için bölgeye yönlendirildi.
'10 DAKİKADA BİTTİ HER ŞEY'
Antalya'nın Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, ilçede zarara neden olan yağış, dolu ve fırtınanın saat 14.00 sıralarında bir anda havanın kararmasıyla etkili olduğunu söyledi.
Kökce, "Bir anda çok ciddi bir şekilde rüzgarla fırtına ile birlikte çok ağır bir şekilde dolu ile seralarımız zarar gördü. Doludan dolayı zarar gördü. Domateslerimiz yerle bir oldu. Camilerin minaresini uçurdu, çatıları uçurdu. Büyük, dev ağaçları söktü aldı. 10 dakikada bitti her şey" dedi.
'BENİ 15 METRE YUVARLADI'
Yağışa dışarıda yakalananlardan Erol Duran (62) da "Hava karardı. Arabayı zor park ettim. Kuvvetli geldi. Kapalı havaydı. Fırtına, yağmur dolu hepsi bir anda geldi. Beni 15 metre yuvarladı. 15 metre sürükledi. Bir yerim kalmadı. Ondan sonra patladı gitti, hiçbir şey kalmadı. Burası 20 dönüm. Bir tane demiri kalmadı" diye konuştu.
YAĞIŞ KAŞ'I DA VURDU
Kumluca'nın yanı sıra şiddetli yağış, dolu ve fırtına, Kaş ilçesinde de etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan ve 15 dakika süren yağış sırasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı noktalarda meyve ağaçları da zarar gördü. Özellikle hasadı beklenen nar ve üzümlerde büyük zarar meydana geldiği belirtildi. Bölgedeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
FİNİKE'DE TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ
Yağışın etkili olduğu Finike ilçesinde de bazı noktalarda hasar meydana geldi. Öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış, dolu ve fırtına nedeniyle Hasyurt, Turunçova, Sahilkent ve Yeşilyurt mahallelerinde ilk belirlemelere göre, cam ve plastik seralar zarar gördü. Sahilkent Mahallesi'nde ağaç devrilirken, toptancı halinde de sebze kasaları yollara savruldu. Fırtınada bazı evlerin de çatıları hasar gördü.
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