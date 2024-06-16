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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Antalya'da oğlunu öldürdü! Jandarma gelene kadar yerinden kıpırdamadı | Son dakika haberleri

        Antalya'da oğlunu öldürdü! Jandarma gelene kadar yerinden kıpırdamadı

        Antalya'nın Serik ilçesinde 62 yaşındaki Mustafa Kök, 26 yaşındaki oğlu İsmail Kök'ü tabancayla boynundan vurarak öldürdü. Baba Kök, jandarma ekipleri gelene kadar, hayatını kaybeden oğlunun yanında bekledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 13:44 Güncelleme: 16.06.2024 - 13:44
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        Antalya'da oğlunu öldürdü! Yerinden kıpırdamadı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan tartışmada oğlu İsmail Kök'ü (26) tabancayla öldürdükten sonra jandarma gelene kadar aracın içinde bekleyen Mustafa Kök (62), adliyeye sevk edildi. Kök, adliye girişinde gazetecilere, "Pişmanım" dedi.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Haspınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Kök ile oğlu İsmail Kök arasında park halindeki otomobilde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Mustafa Kök belindeki tabancayı çıkarıp, oğlunun boyun bölgesine ateş etti.

        Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi otomobilin sürücü koltuğunda oturur vaziyetteki İsmail Kök'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yan koltukta oturup ekipler gelene kadar oğlunun başında bekleyen Mustafa Kök, jandarma tarafından gözaltına alındı. İsmail Kök’ün cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        'YETER ARTIK SENİ ÖLDÜRECEĞİM'

        Emekli Mustafa Kök ile akaryakıt istasyonunda çalışan oğlu İsmail Kök'ün olaydan önce Pınargözü Mahallesi'ndeki bir restoranda yemek yiyip alkol aldığı, İsmail Kök'ün kullandığı araçla Haspınar Mahallesi’ne doğru yola çıktıkları öğrenildi. Mahalleye yakın bir yerde durdukları sırada Mustafa Kök’ün "Biraz uyuyayım" deyip yattığı, uyandıktan sonra da oğlu ile arasında tartışma çıktığı belirtildi.

        Köye gelmemesi konusunda sürekli ikazda bulunulan İsmail Kök'ün her seferinde köye gelip anne ve babasına hakaret ettiği, bu nedenle babasıyla aralarında tartışma çıktığı kaydedildi. Tartışmanın ardından Mustafa Kök'ün, "Yeter artık seni öldüreceğim" diyerek belinden çıkardığı tabanca ile oğluna ateş ettiği öğrenildi.

        Mustafa Kök, jandarmadaki işlemlerinin ardından 'kasten adam öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi. Kök, gazetecilerin sorusu üzerine "Pişmanım" dedi. İsmail Kök'ün cenazesi ise adli tıptaki işlemlerin ardından Haspınar Mahallesi'nde defnedilecek.

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