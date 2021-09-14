Antalya'da 2 saat arayla 2 cansız beden!

İHA

Antalya'da boş arazide bir gencin cansız bedeninin bulunmasından 2 saat sonra yaklaşık 500 metre uzaklıkta başka bir erkek cansız bedeni bulundu.

Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerindeki molozlarla çevrili ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 25 yaşlarında olduğu değerlendirilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın sağ ayağında derin bir yara izi olduğu görüldü.

Bu olaydan 2 saat sonra ise Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi'nden de bir ihbar geldi. İlk cansız bedenin bulunduğu yere yaklaşık 500 metre mesafedeki Termosos Bulvarı yakınındaki boş arazide bir şahsın hareketsiz yerde yüzüstü yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araziye gelen sağlık ekipleri, Veli Gürbüz (27) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. 4 ya da 5 günlük olabileceği belirtilen cansız beden, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, şüpheli ölümlerle ilgili inceleme başlattı.