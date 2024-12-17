Antakya'da servis tartışması! Kız öğrenciler için gönderilen yazı geri çekildi
Hatay'ın Antakya ilçesinde kız öğrencilerin serviste öne oturmaması yönünde yayınlanan yazı geri çekildi. Yeni yazıda 'Kız öğrencilerin ön koltukta oturtulmaması' içerikli yazının dikkate alınmaması istendi
Hatay’da Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bağlı okullara gönderdiği yazıda kız öğrencilerin servislerde ön koltuklara oturtulmamasını istedi. Yapılan yeni açıklamada “eskiyi dikkat almayın” denildi.
Hatay’da Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bağlı okullara gönderdiği yazıda kız öğrencilerin servislerde ön koltuklara oturtulmamasını istedi.
Yazıda konu hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesini ve servislerde ön koltukta kız öğrencinin oturduğunun tespiti halinde şoförlerin derhal uyarılması gerektiği belirtildi.
EĞİTİM-SEN: GERİ ÇEKİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ
Eğitim-Sen Hatay Şubesi'nden yapılan açıklamada da "Eğitim Sen Hatay Şubesi olarak Antakya İlçe milli eğitim müdürlüğünün bu yazısını hukuki, pedagojik, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından doğru bulmadığımızı; laiklik karşıtı bu yazıyı geri çekmesini talep ediyor, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" denildi.
CHP'Lİ EMİR: SORUŞTURMA BAŞLATILMALI
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir X hesabından yaptığı açıklamada, "Kız çocuklarının okula gönderilmemesini karma eğitime bağlayan gerici Milli Eğitim Bakanı’nın aynı kafadaki İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden çıkan yazının izahatı yoktur! Neymiş? Taşımalı eğitimde kız öğrenciler ön koltuklara oturmayacak, oturanlar uyarılacakmış. Bu kararı akıl eden, yazıyı onaylayan, itiraz etmeyip uygulamaya alan kim varsa hepsi hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır ve yazı geri çekilmelidir! Kadınları, kız çocuklarını ön koltuklardan değil kendi kirli zihniyetinizden koruyun" dedi.
YENİ AÇIKLAMA: DİKKATE ALMAYIN
Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün taşımalı eğitim ile ilgili okullara gönderdiği ‘Öğrenci servislerinde ön koltukta kız öğrenciler oturmasın’ talimatlı yazısı geri çekildi.
Şube Müdürü Mehmet Öztürk imzasıyla yeniden okullara iletilen yazıyla 12.12.2024 tarihinde iletilen ‘Kız öğrencilerin ön koltukta oturtulması’ içerikli yazının dikkate alınmaması istendi. 17.12.2024 tarihli yazıda, yapılacak iş ve işlemlerin Okul Servis Yönetmeliği’ne göre yürütülmesi istendi.