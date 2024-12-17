Hatay’da Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bağlı okullara gönderdiği yazıda kız öğrencilerin servislerde ön koltuklara oturtulmamasını istedi. Yapılan yeni açıklamada “eskiyi dikkat almayın” denildi.

Hatay’da Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bağlı okullara gönderdiği yazıda kız öğrencilerin servislerde ön koltuklara oturtulmamasını istedi.

Eğitim-Sen Hatay Şubesi'nden yapılan açıklamada da "Eğitim Sen Hatay Şubesi olarak Antakya İlçe milli eğitim müdürlüğünün bu yazısını hukuki, pedagojik, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından doğru bulmadığımızı; laiklik karşıtı bu yazıyı geri çekmesini talep ediyor, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" denildi.

Eğitim Sen Hatay Şubesi olarak Antakya İlçe milli eğitim müdürlüğünün bu yazısını hukuki, pedagojik, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından doğru bulmadığımızı; laiklik karşıtı bu yazıyı geri çekmesini talep ediyor, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz. pic.twitter.com/KMARvyfHp1 — EĞİTİM SEN HATAY ŞUBESİ (@sen_subesi) December 16, 2024

CHP'Lİ EMİR: SORUŞTURMA BAŞLATILMALI

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir X hesabından yaptığı açıklamada, "Kız çocuklarının okula gönderilmemesini karma eğitime bağlayan gerici Milli Eğitim Bakanı’nın aynı kafadaki İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden çıkan yazının izahatı yoktur! Neymiş? Taşımalı eğitimde kız öğrenciler ön koltuklara oturmayacak, oturanlar uyarılacakmış. Bu kararı akıl eden, yazıyı onaylayan, itiraz etmeyip uygulamaya alan kim varsa hepsi hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır ve yazı geri çekilmelidir! Kadınları, kız çocuklarını ön koltuklardan değil kendi kirli zihniyetinizden koruyun" dedi.