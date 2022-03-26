Anonymous, Rusya Merkez Bankası'nı hackledi

Rusya'nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıların ardından Ukrayna'ya destek olmak için başta Kremlin olmak üzere birçok Rus devlet sitesini hackleyen uluslararası ünlü hacker grubu Anonymous, bu kez Rusya Merkez Bankası’nı hacledi.
Gizli anlaşmalar da dahil 35 binden fazla belgeyi yayınlamaya başlayan Anonymous tarafından yapılan görüntülü açıklamada, bu dosyaların boyutunun 28 gigabayt olduğunu açıkladı. Anonymous, bazı internet siteleri üzerinden erişime açılan dosyalarda özel anlaşmalar da dahil çok önemli belgelerin olduğunun da altı çizildi.
PUTİN'İ HEDEF ALAN MESAJLAR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'de sert mesajlar gönderen Anonymous, Rusya Merkez Bankası’nın hacklenmesine dair açıklamasında, "Selam Dünya vatandaşları. Putin, Rus halkını yıllardır açlığa sürüklüyor. Putin medyayı durdurdu ve muhalifleri cezalandırdı. O, Kremlin'in odalarında eğlenirken, Rusya halkı ekonomik olarak acı çekti. "
"Vladimir Putin bir yalancı, bir diktatör, bir savaş suçlusu ve bir çocuk katilidir. Putin ve oligark arkadaşları, silah tüccarlarıyla birlikte dünyayı felakete sürüklüyor. Ukrayna'da Putin'in emriyle binlerce sivil ve masum insan öldürüldü. Yüz binlerce Ukraynalı yerinden edildi. Hastaneler, okullar ve sığınaklar bombalandı. Çocuklar ailelerini, aileler çocuklarını kaybetti."
"Vladimir Putin, Nijerya'da, Şili'de, Nikaragua'da diktatörlere ne yaptığımızı hatırla. İsrail'i, ABD'yi, Avrupa'yı, Master Card'ı, SARS'ı ve diğer tüm savaş destekçilerini nasıl cezalandırdığımızı hatırla" ifadelerini kullandı.
"HİÇBİR SIR GÜVENDEN DEĞİLDİR"
Açıklamanın devamında Rusya Devlet Başkanı Putin’e de mesaj gönderen Anonymous, "Vladimir Putin, hiçbir sır güvende değildir. Her yerdeyiz. Sarayınızdayız. Yemek yediğin yerdeyiz. Masanızdayız, uyuduğunuz odadayız. Şimdi. Rusya Merkez Bankası'na ait binlerce belgeyi, anlaşmaları, yazışmaları, para transferlerini, oligarklarınızın ticari sırlarını, halktan sakladığınız gerçek ekonomi raporlarını, diğer ülkelerle imzaladığınız ticaret anlaşmalarını, beyannamelerinizi, kayıtlı destekçilerinize ait bilgilerinizi, konferans videolarınızı ve kullandığınız programları paylaşıyoruz."
"NATO, ABD ve Avrupa Birliği (AB) yalancıdır. Sadece insanlığı köleleştirmek istiyorlar. Hepsinin kapalı kapılar ardında anlaşmaları var. Dünyanın her yerindeki masumlar yalnız değil. Biz siziz. Siz bizsin, Kontrolü elinize alın. Biz masumların yanındayız. Savaşa ve sömürüye izin vermeyiz. Biz Anonymous'uz. Biz birliğiz. Affetmeyiz. Unutmayız. Bizi bekleyin" dedi.
RUS MERKEZ BANKASINA AİT 35 BİNDEN FAZLA DOSYAYI PAYLAŞTILAR
Anonymous, Rusya Merkez Bankası’na ait 35 binden fazla dosyayı internet siteleri üzerinden paylaşırken, olabilecek engellemelere karşı verilerin başka güvenli internet sitelerine de yüklendiği belirtildi.
Anonymous’un paylaştığı internet siteleri üzerinden indirilen gizli belgelere birçok kişi ulaşmaya başlarken, içerikleri ile ilgili de ilgililerin çözümlemesine başlandığı öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!