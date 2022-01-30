Annesiyle tartışan babasını gözünden vurdu

İHA

Malatya'da bir genç, dışarıdan geldiği evlerinde annesi ile tartışan babasını tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Yankı Caddesi üzerinde bulunan tek katlı müstakil bir evde ailesiyle birlikte yaşayan Bayram Yılmaz (58), henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı eşi ile tartışmaya başladı.

BABASINA TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Dışarıdan eve gelen çiftin oğlu M.Y.'de tartışmaya dahil oldu. M.Y. (19) daha sonra babasına tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu sol gözüne isabet alan Bayram Yılmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine polis ekipleriyle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Bayram Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Babasını tüfekle vuran genç polis ekiplerine teslim olurken, olayda kullanılan suç aleti ikametin girişinde parçalara ayrılmış halde bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y., bugün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.