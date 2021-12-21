Annesinin sevgilisini bıçakladı! Şoke eden açıklama!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan olayda sanık Emre T., annesinin başka bir erkekle görüşmesi üzerine müşteki Enis Y.’yi 3 yerinden bıçaklamıştı. Olay sonrası ifade veren Emre T., odadan sesler gelmesi üzerine içeri girmiş ve yaşanan arbede sonucu Enis Y.’nin elindeki bıçağı alarak müştekiyi omuz ve kasık bölgesinden yaraladığını belirtmişti.
20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
İHA'da yer alan habere göre Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi görülen duruşmada tutuklu sanıklar Emre T. ve Oğuz K. duruşmada hazır bulundu. Olay yeri görüntülerinin dava dosyasına girmesinin ardından diğer sanık Oğuz K. ise haziran ayında tutuklanmıştı. Sanık Emre T. hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmış ve 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
ÖFKESİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ
Sanık Emre T., müşteki Enis Y.’yi öldürme kastının olmadığını, artık kendilerine karşı bir öfkesinin olmadığını ve tahliyesini talep etti. Mahkeme kararıyla sonradan tutuklanan sanık Oğuz K. ise olaydaki bıçağı kendisinin kullanmadığını ve Emre T.’nin elinden bıçağı alıp polislere teslim ettiği söyledi.
"BIÇAĞI ALIP POLİSE VERDİM" DEDİ
Duruşmada olay gününe ait İHA'nın kaydettiği görüntüler izletilerek sanıklara görüntülerdeki kişilerin kendileri olup olmadığının tespiti yapıldı. Sanık Oğuz K., görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu fakat Emre T.’nin elindeki bıçağı alarak olayın büyümesini engellediğini ve polis geldiğinde de bıçağı teslim ettiklerini ifade etti.
TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM ETTİ
Olayda kullanılan bıçağın adli emanetten getirtilip görüntülerdeki bıçakla karşılaştırılıp tespitinin yapılmasına hükmeden mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 15 Şubat’a erteledi.
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