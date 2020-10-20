"Annemi dövüyordu" cinayeti!

AA

İstanbul Bahçelievler'de geçen hafta salı günü, Siyavuşpaşa Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde bulunan kuaför dükkanının önünde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, burada yumurta satan Yusuf Cemal Sezgin (45),Haydar M. K. ile tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Haydar M. K. yanında getirdiği silahla Sezgin'e ateş edip, kaçtı.

Üvey oğlu Haydar M.K., tarafından öldürülen Yusuf Cemal Sezgin.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

AA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yusuf Cemal Sezgin'in öldüğü belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polisin yaptığı incelemeler sonucu şüpheli Beyoğlu'nda yakalandı.

"ANNEME ŞİDDET UYGULUYORDU" DEDİ

Emniyette ifadesi alınan şüphelinin, babasının annesine şiddet uyguladığını, daha önce de aralarında bu nedenle tartışma yaşandığını, cinayeti de bu nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli Haydar M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.